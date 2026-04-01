Israel anuncia la muerte de un comandante de la Fuerza Quds iraní que diseñó túneles para Hezbolá y Al Assad

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Irán. - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un comandante del Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní como consecuencia de un bombardeo perpetrado en la ciudad de Mahallat, en el norte de Irán, y ha indicado que el objetivo era un "ingeniero" que había "ideado túneles para Hezbolá y el régimen sirio de Bashar al Assad".

"Hemos eliminado al cabecilla de una rama de ingeniería de la Fuerza Quds en la zona de Mahallat, en Irán", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado en el que han explicado que "durante sus 20 años de actividad como jefe de esta rama, impulsó proyectos subterráneos en los territorios del Líbano y Siria".

El comandante ha sido identificado como Mahdi Wafai, que "canalizó los esfuerzos del régimen terrorista iraní para establecer infraestructuras subterráneas para la organización terrorista Hezbolá y el régimen sirio de Al Assad", según recoge el texto. "Gestionó decenas de proyectos subterráneos en Líbano, que se utilizaban para almacenar armamento avanzado", han añadido.

"La eliminación del terrorista Wafai perjudica la capacidad de producción de la infraestructura clandestina de la organización terrorista Hezbolá, así como los esfuerzos del régimen terrorista iraní por promover y ejecutar complots terroristas en todo Oriente Próximo", han zanjado.