Israel anuncia la muerte de un comandante de Hamás al que acusa del "ataque más letal" contra su Ejército

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han anunciado este lunes la muerte de un comandante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al que han acusado del "ataque más letal" perpetrado contras las tropas israelíes en el marco de la ofensiva desatada contra la Franja de Gaza.

"El responsable del ataque más letal contra las tropas durante la guerra de Gaza ha muerto en un ataque aéreo la semana pasada", ha indicado el Ejército en un comunicado difundido a través de redes sociales.

El ataque, según ha explicado, tuvo lugar el pasado lunes y, entre los objetivos de las fuerzas israelíes, se encontraban varios miembros armados más de Hamás que "se acercaron a la Línea Amarilla y planearon un ataque inminente contra tropas estacionadas en el centro de Gaza".

"Los terroristas representaban una amenaza real para las tropas del Ejército y, por lo tanto, fueron blanco de ataques precisos", han declarado las fuerzas israelíes, que han confirmado que el miembro de Hamás en cuestión ha sido identificado como Yusef Ibrahim Mahmud Beshiti, que pertenecía a "la célula que lanzó el ataque contra las tropas en enero de 2024 y en el que murieron 21 soldados".

Las autoridades de Gaza cifran que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.329 muertos y 172.192 heridos en Gaza, si bien recalcan que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.