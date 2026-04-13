El Ejército israelí reivindica la muerte de varios comandantes de Hamás

Archivo - Una columna de humo se yergue en la Franja de Gaza tras un ataque israelí - Ramzi Abu Amer/APA Images via ZU / DPA

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reivindicado este domingo la muerte de "un grupo armado de terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), entre cuyos miembros ha destacado a varios altos mandos, por "acercarse a la Línea Amarilla", que separa dentro de la Franja de Gaza la parte ocupada por las fuerzas israelíes del resto del enclave, y por, supuestamente, "planear perpetrar ataques terroristas (...) en un futuro próximo" contra las tropas situadas en el centro de la Franja.

"Fuerzas de la División de Gaza (143) del Comando Sur, junto con el Shin Bet (el servicio de Inteligencia israelí en el ámbito doméstico), abatieron ayer (sábado) a un grupo armado de terroristas de Hamás que se acercaban a la Línea Amarilla y planeaban perpetrar ataques terroristas contra las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operan en el centro de la Franja de Gaza en un futuro próximo", ha anunciado el Ejército israelí en un comunicado.

Las FDI han afirmado en su anuncio que, según los resultados de "una investigación de inteligencia" acerca de la operación perpetrada por sus tropas, el ataque habría acabado con la vida de Alí Sami Muhamad Shakra, a quien han identificado como comandante de la fuerza de élite de Hamás, la división Nujba, y a quien han acusado de "invadir territorio israelí en la masacre del 7 de octubre (de 2023) y participar en los secuestros de Hirsch Goldberg-Polin, Alon Ohel, Elia Cohen y Or Levi".

Asimismo, el Ejército israelí ha asegurado haber matado también a Muhamad Mabhú, "comandante de una compañía regional", y a Muhamad Fuad Gaser Sayed, "comandante de pelotón", afirmando que ambos estuvieron "implicados en el secuestro de Avinatan Or por parte de Hamás".

"Además, el ataque eliminó a otros terroristas de Hamás Nujba, incluyendo a aquellos que preparaban el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí", han señalado las FDI antes de recordar que sus tropas "están desplegadas en la región de acuerdo con el acuerdo y continuarán actuando para neutralizar cualquier amenaza inmediata".

Según los datos del Ministerio de Salud de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, al menos 750 personas han muerto y 2.090 han resultado heridas desde la entrada del alto el fuego el 11 de octubre de 2025. Desde el inicio de la campaña israelí el 7 de octubre de 2023, las víctimas mortales superan las 72.300, mientras que los heridos rozan los 172.200.