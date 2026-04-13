Aumentan a más de 750 los palestinos muertos por ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto a varios muertos por un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 750 los palestinos muertos a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel desde la entrada en vigor el 10 de octubre de 2025 de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que desde esa fecha se han documentado 754 muertos y 2.100 heridos, incluidos cuatro "mártires" y diez heridos durante las últimas 24 horas, mientras que los equipos de rescate han recuperado 760 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

En este sentido, ha subrayado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 72.333 fallecidos y 172.202 heridos, si bien ha recalcado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.