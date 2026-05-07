Israel anuncia la muerte del comandante de la unidad de élite de Hezbolá en un bombardeo en Beirut, Líbano

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 7 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte del comandante de la Fuerza Raduán, la fuerza de élite del partido-milicia chií Hezbolá, en un bombardeo perpetrado el miércoles contra la capital de Líbano, Beirut, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril y las negociaciones bilaterales en marcha, mediadas por Estados Unidos.

Así, ha indicado en un comunicado que Ahmed Qalib Balut murió en un bombardeo contra la zona de Dahiya y ha asegurado que el hombre "dirigió a terroristas de la Fuerza Raduán y encabezó decenas de planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano", escenario de una nueva invasión a raíz de las hostilidades desatadas el 2 de marzo.

"Como parte de sus funciones, era responsable de la preparación y alerta en la Fuerza Raduán para el combate frente a las FDI y el Estado de Israel", ha señalado, al tiempo que ha recalcado que también trabajó para "restaurar las capacidades" de esta unidad, que "opera con financiación y bajo dirección del régimen terrorista iraní".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado la "eliminación" de Balut "en el corazón de Beirut". "Es el mismo terrorista que encabezó un plan para conquistar el norte (de Israel). Pensó que podía continuar dirigiendo ataques contra nuestras fuerzas y comunidades a través de su sede terrorista secreta en Beirut", ha manifestado.

"Probablemente leyó en la prensa que tenía inmunidad en Beirut. Bien, lo leyó y ya no es así", ha apuntado Netanyahu, que ha puntualizado que el Ejército israelí "ha eliminado a más de 200 terroristas de Hezbolá" desde el inicio del alto el fuego. "Estamos haciendo lo mismo en Gaza, eliminando a células terroristas", ha argüido, en referencia a los ataques israelíes en la Franja a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

Netanyahu ha subrayado por ello que "ningún terrorista tiene inmunidad". "Cualquiera que amenace al Estado de Israel pagará el precio. Gracias a nuestros heroicos combatientes, al personal de Inteligencia y a la Fuerza Aérea. Son los mejores del mundo. Yo os saludo, el pueblo de Israel os saluda", ha zanjado.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.