Israel anuncia la muerte de dos miembros de Hamás en ataques en el norte de Gaza pese al alto el fuego

Un palestino huye de los ataques israelíes en ciudad de Gaza, en el enclave palestino - Belal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo la muerte de dos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante una serie de ataques perpetrados la pasada semana en el norte de la Franja de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos.

Según han detallado en un comunicado las Fuerzas de Defensa de Israel, un comandante de la división de producción de armas de Hamás, Fares al Masri, falleció como consecuencia de un ataque de las fuerzas israelíes el norte del enclave palestino.

Al Masri estaba involucrado "en la producción de armas como parte de los esfuerzos de Hamás para recuperar sus capacidades, en violación del acuerdo de alto el fuego", formalmente en vigor desde octubre del año pasado.

Por otro lado, ha confirmado que otro ataque en el norte de Gaza acabó con la vida de Mohamad abu Shakian, miembro de la fuerza de élite Nujba de Hamás. "Ambos terroristas operaron recientemente para promover planes terroristas contra las fuerzas del Ejército y los civiles del Estado de Israel, y fueron eliminados para acabar con la amenaza", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha detallado que más de 1.100 personas han muerto y más de 3.800 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados desde el alto el fuego, ascendiendo el balance total de fallecidos por la ofensiva israelí a más de 73.300 muertos y más de 173.900 heridos.