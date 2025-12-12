Israel anuncia nuevos ataques contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano

Imagen de archivo de militares israelíes. - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes una nueva ronda de ataques contra posiciones del partido-milicia Hezbolá en el sur de Líbano, donde ha bombardeado una "instalación de entrenamiento" a pesar del alto el fuego acordado hace más de un año entre las autoridades israelíes y el grupo libanés.

Las fuerzas israelíes han indicado en un comunicado difundido a través de redes sociales que las zonas atacadas eran "utilizadas por la fuerza de élite de Hezbolá", donde "entrenaban a los terroristas de la organización" para luego perpetrar ataques.

Asimismo, han explicado que a este ataque tiene lugar tras otro similar perpetrado a principios de esta semana contra un "centro de entrenamiento" de Hezbolá, también en el sur de Líbano.

"Los terroristas eran sometidos a ejercicios de tiro y entrenamiento adicional en el uso de varios tipos de armas con el objetivo de planificar y ejecutar ataques terroristas contra el Ejército y los ciudadanos del Estado de Israel", recoge el texto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.