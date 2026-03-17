Israel anuncia la suspensión de la entrada de ayuda de UNICEF procedente de Egipto por presunto contrabando

Archivo - Camiones en el cruce de Kerem Shalom hacia la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Israel ha comunicado este martes al Fondo de Naciones Unidas contra la Infancia (UNICEF) la suspensión de los envíos de ayuda hacia la Franja de Gaza procedentes de Egipto y coordinados por la agencia de la ONU ante un presunto "intento de contrabando de productos de tabaco y nicotina" en el cruce de Kerem Shalom.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha señalado en un comunicado que esta decisión ha sido comunicada por el general de división Yoram Halevi a los responsables de UNICEF en una carta enviada este martes.

"Durante una inspección de seguridad llevada a cabo por personal de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa, junto con representantes de la CLA de Gaza (Administración de Coordinación y Enlace de Gaza) se encontraron botellas que contenían sustancias de nicotina ocultas dentro de cajas de kits de higiene", ha indicado.

El COGAT ha señalado además que "esto constituye una grave violación de los mecanismos que rigen la entrada de ayuda humanitaria y que actores hostiles intentan continuamente explotar" este tipo de suministros "con fines ilícitos", incluyendo "el uso de las operaciones de la agencia para el contrabando de productos de tabaco a la Franja de Gaza".

"La suspensión permanecerá vigente hasta que la agencia proporcione los resultados de una investigación completa, así como una respuesta oficial al respecto", ha indicado, agregando que "se intensificarán las medidas de control" ante "cualquier intento de contrabando a través de los pasos fronterizos".