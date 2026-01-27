Israel apaga el reloj de la plaza de los rehenes en Tel Aviv tras la recuperación del último cuerpo de Gaza

Imagen de archivo de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja buscando los restos de rehenes israelíes en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel ha celebrado este martes una ceremonia durante la cual ha apagado el reloj ubicado en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, que registraba una cuenta progresiva del tiempo que los secuestrados permanecieron cautivos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas desde los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza.

El simbólico momento ha tenido lugar sobre las 17.30 horas (hora local), cuando el reloj marcaba 843 días, doce horas, cinco minutos y 59 segundos. En el evento ha participado uno de los rehenes libados, Segev Kalfon, así como familiares de fallecidos en los ataques a territorio israelí o durante su cautiverio en el enclave palestino, que ha sido objeto de una ofensiva militar israelí que ha dejado más de 71.600 palestinos muertos.

"La icónica plaza de los rehenes ha sido el hogar de las familias de secuestrados y el centro del Foro, un punto de encuentro para innumerables israelíes y personas de todo el mundo que acudieron para apoyar a las familias y acompañarlas durante la lucha. Uno de los símbolos más poderosos de la plaza era el cronómetro. El reloj se convirtió en parte inseparable de la plaza, siempre presente y visible en las manifestaciones, en los momentos de esperanza y en los momentos de profundo dolor", reza un comunicado del foro.

Para celebrar este hecho, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el coordinador principal para el retorno de los rehenes de Gaza, Gal Hirsch, realizarán una rueda de prensa a las 21.00 horas (hora local) en la oficina del jefe de Gobierno en Jerusalén.

En la víspera, el Ejército israelí confirmó que había recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que había sido llevado a Gaza por las milicias de Hamás. El cuerpo estaba en un cementerio del norte de la Franja dentro de la Línea Amarilla, la línea de repliegue del Ejército israelí conforme al acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025.