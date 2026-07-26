Israel aprueba la entrada en Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional

Imagen de desplazados en Gaza a 26 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha aprobado la entrada en la Franja de Gaza de la Fuerza de Estabilización Internacional, la misión de paz organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La confirmación ha venido de la mano del director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, quien ha agradecido en redes sociales "los pasos adoptados por Israel para facilitar del despliegue" de este contingente internacional en el enclave palestino, de momento sin fecha concreta.

En declaraciones recogidas por el diario israelí 'Israel Hayom', el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha explicado que el gabinete israelí ha superado su escepticismo inicial como gesto de apoyo a la iniciativa liderada por el presidente Trump. "Se trata de un plan internacional. Igual no tiene éxito, pero nosotros no vamos a socavarlo", ha comentado.

El mismo medio informó el mes pasado que la Junta de Paz de Gaza, el organismo matriz de todo este proceso y a cuyas órdenes opera esta fuerza internacional, había preparado ya una "zona piloto" dentro del enclave para su reconstrucción bajo la protección de este despliegue.

La aprobación ha contado con el rechazo del ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, quien ha puesto de manifiesto las enormes dificultades a las que se enfrenta este proceso, comenzando por el hecho de que las milicias de Hamás no se han desarmado.

"Dado que Hamás no ha cumplido su compromiso de desarmar y desmilitarizar la Franja de Gaza, por lo que nosotros tampoco estamos obligados por el acuerdo. Me opuse al plan de 20 puntos desde el principio. La solución en Gaza es fomentar la emigración", ha manifestado.

Hamás ha insistido en que su desarme está condicionado, para empezar, por la retirada total de las fuerzas israelíes en el enclave, el cese completo de los ataques israelíes -- más de 1.300 palestinos han muerto en bombardeos de Israel desde la entrada en vigor del último alto el fuego en octubre del año pasado -- la entrada de ayuda sin restricciones y la reapertura total de los pasos fronterizos.

Además, si bien han admitido la posibilidad de que una nueva fuerza política palestina se haga cargo de la Franja, los islamistas exigen que actúe sin ningún tipo de injerencia externa, y más de una vez ha expresado cierto malestar hacia el nuevo "gobierno de tecnócratas" que prepara la Junta de Paz bajo el nombre de Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), a las órdenes del economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.

Sin embargo, como gesto de buena voluntad, Hamás anunció a principios de este mes la disolución de su organismo encargado de la gobernanza de Gaza durante la guerra, el llamado Comité Gubernamental de Emergencia, como gesto de buena voluntad y un ejercicio de "patriotismo".

A la espera de nuevos acontecimientos, para Mladenov el permiso de Israel y la entrada de la fuerza internacional representa "un elemento crítico del marco acordado para la estabilización de Gaza, la aceleración de la desmilitarización, y la transición hacia esta administración provisional palestina".

El diplomático recuerda por último, y pone en valor, que todo este procedimiento cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU en forma de su resolución 2803.