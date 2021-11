Israel aprueba un plan para construir un nuevo barrio en Jerusalén Este

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Planificación y Construcción del Distrito de Jerusalén ha dado su aprobación preliminar a un plan para construir un nuevo barrio judío en Jerusalén Este, con miles de nuevas viviendas.

El nuevo barrio se ubicaría en el emplazamiento del Aeropuerto de Atarot, que no se utiliza desde el estallido de la Segunda Intifada en el año 2000, según informa el diario 'The Times of Israel'.

El proyecto de Atarot ha recibido la aprobación inicial de planificación, pero aún necesitará varias autorizaciones posteriores antes de que se pueda empezar a construir. El avance del plan lleva varios años paralizado debido a la presión internacional.

El pasado viernes al menos una veintena de personas resultaron heridas a manos de las fuerzas israelíes durante una serie de protestas contra la incautación de tierras y la construcción de un nuevo asentamiento judío en la ciudad de Beita y en la localidad de Beit Dajan, cerca de Nablús.

Las fuerzas israelíes habrían hecho uso de munición para dispersar las marchas contra la construcción de un nuevo asentamiento judío en Givat Eviatar, en Jabal Sabih, cerca de Beita, así como por la incautación de tierras para la construcción de una carretera de circunvalación exclusiva para colonos.