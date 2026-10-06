Israel asegura que el Ejército se prepara para una "posible guerra" con la Autoridad Palestina en Cisjordania

Imagen de archivo de militares israelíes en Cisjordania. - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este martes que el Ejército ha recibido órdenes de prepararse para un "posible escenario de guerra" con la Autoridad Palestina en Cisjordania, unas declaraciones que llegan tan solo horas después de que señalara que se ha solicitado a los militares estar "preparados" para tomar medidas en Gaza en caso de que Hamás perpetre ataques con motivo del 7 de octubre.

En una serie de declaraciones ante los miembros del Gabinete de Israel, Katz ha aseverado que las Fuerzas Armadas también han recibido órdenes para "estar preparadas" para una "posible guerra" con la Autoridad Palestina.

Así, ha indicado que este supuesto escenario respondería a la necesidad de tomar medidas de forma preventiva ante "posibles ataques por parte de elementos yihadistas contra colonos y militares israelíes", en lo que ha descrito como una decisión que responde a "la lección aprendida tras los ataques del 7 de octubre".

En este sentido, ha defendido que con estas medidas se busca hacer frente a un "posible escenario en el que las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina y la organización Tanzim --vinculada a Fatá-- apunten con sus armas a colonos y tropas de Israel".

"En un caso como ese, se declarará la guerra contra la Autoridad Palestina y el Ejército lanzará una ofensiva de acuerdo con el plan detallado formulado y aprobado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y yo mismo", ha apuntado, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Katz ha detallado a su vez que este tipo de campaña contra la Autoridad Palestina en Cisjordania "sería breve y contundente e incluiría el despliegue de fuerzas terrestres y aéreas y medios especiales, la eliminación y expulsión de altos cargos, la destrucción de armamento y la evacuación a gran escala de residentes, así como la destrucción de la infraestructura terrorista dentro de las ciudades y en todos los campamentos de refugiados --siguiendo los modelos de Gaza y Líbano--, todo ello acompañado del refuerzo de las tropas y la protección de las comunidades israelíes".

"No habrá una intifada que dure años, tal y como ha pasado en el pasado, sino una guerra corta y fuerte, decisiva y un cambio de realidad", ha apostillado el ministro, que ya amenazó a primera hora del día con una guerra "a gran escala" en la Franja de Gaza en caso de indicios de que Hamás u otros grupos armados palestinos "prepararan ataques".

Las palabras de Katz llegan poco más de una semana después de que el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, defendiera "ir a la guerra en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- y hacer lo que se hizo en Gaza y desmantelar a la Autoridad Palestina, que es una autoridad terrorista".

Las palabras de Smotrich fueron condenadas con dureza por el Ministerio de Exteriores palestino, que afirmó que estas afirmaciones "son un llamamiento explicito a una escalada, la anexión y el desplazamiento, destinados a socavar las posibilidades de un Estado palestino independiente" y "un reflejo de las políticas aplicadas por el Gobierno israelí mediante asesinatos, desplazamiento, la expansión de asentamientos, la confiscación de tierras y los intentos de imponer una nueva realidad por la fuerza en el Territorio Palestino Ocupado".