Israel asegura haber destruido en el sur de Siria un "almacén de armas" de un grupo islamista de Líbano

Archivo - Soldados de Israel en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de un supuesto "almacén de armas" del grupo islamista libanés Yama Islamiya en el sur de Siria, apenas un día después de capturar a un alto cargo de la formación, vinculada a Hermanos Musulmanes, en una redada nocturna en el sur de Líbano.

Así, ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada la semana pasada en los alrededores de la localidad siria de Beit Yin, donde "las fuerzas localizaron y destruyeron numerosas armas en un almacén, incluidas minas y equipamiento para comunicaciones".

"La organización terrorista Yama Islamiya promovió y sigue intentando promover actos terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos en la zona norte", ha dicho, antes de afirmar que el objetivo es "eliminar cualquier amenaza y actividad por parte de elementos terroristas en la zona y proteger a los ciudadanos de Israel y de los Altos del Golán --un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981-- en particular".

Las autoridades sirias no se han pronunciado por ahora sobre la operación. En noviembre, otra incursión militar israelí en el país dejó diez civiles muertos en Beit Yin, tras lo que Israel afirmó que el objetivo era "arrestar a sospechosos de Yama Islamiya", que se desvinculó del suceso y afirmó no contar con presencia en la zona.

Yama Islamiya, un grupo fundado en los años sesenta como rama libanesa de Hermanos Musulmanes, participó junto al partido-milicia chií libanés Hezbolá y grupos palestinos armados en ataques contra Israel a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que llevo a Israel a lanzar una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza y abrió un frente con Líbano, con un alto en fuego en vigor desde noviembre de 2024.