Israel asegura haber lanzado su "mayor ataque" contra Líbano desde el inicio de la ofensiva

Columna de humo tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber lanzado su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en territorio libanés desde el inicio de la ofensiva, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurara que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye a Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han completado recientemente un ataque amplio contra sedes militares e infraestructura de Hezbolá en Beirut, el valle de la Becá y el sur de Líbano", ha dicho, antes de resaltar que "es el mayor ataque contra infraestructura de Hezbolá" desde el inicio de la ofensiva, al hilo de la campaña aérea lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

Así, ha manifestado que estos ataques han alcanzado "sedes, lugares de mando y control y formaciones militares de Hezbolá", incluidas instalaciones "usadas por terroristas de la organización para organizar y planear complots terroristas contra elementos de las FDI y ciudadanos del Estado de Israel".

De esta forma, ha recalcado que entre los objetivos figuran "infraestructuras" usadas por el grupo para "lanzar misiles" y ha esgrimido que los ataques fueron ejecutados a partir de "información precisa de Inteligencia" y tras "una planificación cuidadosa durante varias semanas".

"La mayoría de la infraestructura atacada estaba en el corazón de la población civil, como parte de la cínica explotación por parte de Hezbolá de la población libanesa como escudos humanos para sus actividades", ha dicho, al tiempo que ha argüido que antes de los bombardeos "dio pasos para minimizar en lo posible los daños a personas no implicadas".

Previamente, el Ejército israelí había confirmado la suspensión de sus ataques contra Irán al hilo del citado alto el fuego, si bien insistió en que mantenía su ofensiva en Líbano, después de que Netanyahu insistiera en que el acuerdo de alto el fuego no incluye al país, a pesar de que Pakistán afirmara que sí lo hacía.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, aplaudió la tregua y pidió "una paz regional que incluya a Líbano", mientras que Hezbolá aseguró que "está en el umbral de una gran victoria histórica", si bien reclamó a la población que no regrese a sus hogares en el sur del país ante la continuación de la ofensiva de Israel.

Las autoridades libanesas han elevado en su último balance, publicado el martes, a más de 1.500 los muertos y 4.600 los heridos por los ataques de Israel, que dejan además más de un millón de desplazados, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el 2 de marzo, de acuerdo a los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).