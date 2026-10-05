Israel asegura que ha matado ya a 4.000 de los 6.000 "terroristas" del 7 de octubre de 2023

Archivo - Un carro de combate israelí cerca de la Franja de Gaza (archivo) - Ilan Assayag/JINI / Xinhua News / Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que las fuerzas militares israelíes han acabado ya con la vida de 4.000 de los 6.000 milicianos palestinos que participaron en el asalto contra territorio israelí desde la Franja de Gaza del 7 de octubre de 2023.

"6.000 terroristas cruzaron la frontera hacia Israel el 7 de octubre y perpetraron las atrocidades. De ellos, 4.000 han muerto hasta ahora, por lo que quedan otros 2.000", ha apuntado Katz en un comunicado publicado a dos días de cumplirse el aniversario del ataque.

Estos números fueron presentados anoche al ministro durante una reunión con el jefe de la Dirección de la Inteligencia Militar, el comandante general Shlomi Binder, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

La cifra eleva la anterior estimación dada por las propias Fuerzas Armadas israelíes, que situaba en 5.600 los atacantes. Entre 1.200 y 1.600 personas murieron en la ofensiva palestina antes de que los "terroristas" regresaran a la Franja de Gaza.

Los servicios secretos israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, el Shin Bet, ha creado una unidad específica denominada Nili para localizar y asesinar a todos los milicianos que entraron ese día en territorio israelí.

Katz ha insistido en que él mismo y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han ordenado "matar a todos los demás" implicados en ataque "sin límites y en cualquier circunstancia".