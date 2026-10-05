Netanyahu promete "ajustar cuentas" con todos los implicados en los ataques del 7 de octubre

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Israeli Prime Minister Office a / Zuma Press / Eu

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que "ajustará cuentas" con todos los implicados en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el país y ha asegurado que en Gaza "no quedará ningún gobierno de Hamás", unas palabras que llegan con motivo del aniversario de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, que coincide con el día de hoy en el calendario hebreo.

Así, ha recalcado que Israel "tiene más misiones que espera completar" próximamente, y ha señalado que "todo aquel que haya atacado territorio israelí o que haya secuestrado rehenes tiene los días contados". "Les alcanzaremos, como lo hemos hecho con otros", ha apuntado durante un discurso.

Respecto a la situación en Líbano, ha afirmado que el Ejército "seguirá atacando a Hezbolá y creando una oportunidad para la paz en el país, en el que la gran mayoría quiere en realidad lograr la paz con Israel".

Además, ha asegurado que "no va a permitir que Irán amenace la existencia de Israel". "El régimen está más débil que nunca desde que se fundó. Está luchando por su vida y, al final, pasará. Tenemos un plan de tres puntos para destruir Israel", ha apostillado.

"Hemos tenido a terceros lanzando misiles contra nuestro territorio y nuestras ciudades y, lo más importante, se han diseñado bombas nucleares para destruir nuestro país y borrarnos de la faz de la tierra", ha aclarado.

"Luchando de forma conjunta, los militares israelíes han logrado acabar con las armas terroristas de Irán y hacer frente a los enemigos para hacerlos retroceder de nuestras fronteras y crear zonas de amortiguación", ha sostenido, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

El presidente del país, Issac Herzog, ha afirmado que "el paso del tiempo no exime" del deber de investigar lo sucedido aquel 7 de octubre y ha lamentado que "han transcurrido tres años desde la tragedia sin que el Gobierno haya establecido un organismo de investigación exhaustivo.

En este sentido, ha declarado que Israel "debe investigar con determinación, valentía y sin sesgos, para comprender cómo sucedió esto". "Hay lecciones claras que ya sabemos y debemos interiorizar: no debemos ignorar las advertencias ni las señales inquietantes. Y también debemos afrontar directamente lo que nos sucede en nuestro propio hogar, desde dentro", ha destacado.

Herzog ha hecho hincapié en que ante la actual campaña para las elecciones que tendrán lugar a finales de octubre, "se debe observar atentamente las señales de alerta evidentes, aquellas que indican una profunda división y disputas peligrosas".

"Claramente tenemos derecho a discrepar y, de hecho, el deber de debatir sobre asuntos importantes y grandes interrogantes", ha afirmado. "Pero debemos recordar: quienes hoy discrepan con ustedes vivirán aquí a su lado mañana. Sus hijos crecerán en el mismo país que los suyos. Estarán llamados a protegerlo juntos y a construir su futuro en común", ha añadido.

EL EJÉRCITO LAMENTA LOS FALLOS

Por su parte, el jefe del Ejército, Eyal Zamir, ha aseverado que los éxitos cosechados "no borran el fracaso" de lo sucedido. "Hoy, con motivo del tercer aniversario, la nación entera inclina la cabeza y sufre. Recordamos a los civiles asesinados en sus hogares, a los jóvenes que salieron a bailar y nunca regresaron, a aquellos que fueron secuestrados y asesinados en cautiverio, a los guerreros y soldados caídos, a los miembros de las fuerzas de seguridad y a los equipos de alerta y rescate que se adentraron en el infierno y cayeron en combate", ha expresado.

"Nos solidarizamos con los heridos y las víctimas de la guerra, y abrazamos a las familias en duelo. La memoria de los caídos y asesinados permanecerá ante nuestros ojos, recordándonos la gran responsabilidad que se nos ha confiado. Su heroísmo, su entrega y la maldad a la que se enfrentaron forman parte de nuestro legado", ha subrayado.

Zamir ha destacado que este es el "espíritu de la victoria, un espíritu que nuestros enemigos jamás podrán quebrantar". "Desde aquel día, emprendimos una larga campaña: combatimos en escenarios cercanos y lejanos, defendimos comunidades y fronteras, golpeamos a nuestros enemigos y destruimos capacidades que amenazaban a los ciudadanos de Israel. Rescatamos y trajimos de vuelta a rehenes, y desarrollamos nuevas formas de afrontar las amenazas", ha continuado.

"No permitiremos que nuestros enemigos se fortalezcan sin obstáculos: identificaremos las amenazas en cuanto surjan y las combatiremos con determinación y contundencia. Soldados y comandantes de las FDI: ustedes son los héroes que custodian el país, el escudo que protege a sus ciudadanos y la espada alzada contra sus enemigos", ha advertido.