Israel asegura que trabaja para "aliviar" las condiciones invernales en Gaza pero insiste en el desarme de Hamás

Desplazados palestinos en ciudad de Gaza en una zona de tiendas anegada por las lluvias - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este martes que está trabajando para "aliviar" las condiciones que enfrentan los palestinos de la Franja de Gaza ante la llegada del invierno, en medio de las críticas después de la muerte de tres menores junto a su madre a causa del derrumbe de un banco de arena sobre su tienda de campaña en la ciudad de Deir al Balá (centro) a causa de las lluvias torrenciales de los últimos días, que dejan más de 100.000 damnificados y cuantiosos daños materiales.

"El Estado de Israel está trabajando en estrecha colaboración con Estados Unidos y la Junta de Paz. Israel está comprometido con el éxito del plan de 20 puntos del presidente (Donald) Trump", ha señalado en un comunicado la oficina de Netanyahu en el que recuerda que el plan contempla el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El jefe del Ejecutivo ha presumido de que ha permitido la entrada de "más" suministros humanitarios a la Franja "a pesar de la negativa de Hamás a cumplir sus compromisos", que cita, además del desarme, "desmilitarizarse, abandonar el poder y comenzar a desradicalizar Gaza".

En esta línea, ha acusado al grupo palestino de hacer "lo de siempre: mentir, robar, explotar y rearmarse". "Ha utilizado cemento destinado a la construcción de viviendas para construir túneles terroristas, ha convertido tuberías de agua en lanzamisiles y ha utilizado bombas de saneamiento para fabricar cohetes", ha asegurado antes de reiterar sus acusaciones contra la milicia por el "desvío sistemático de ayuda humanitaria (...) mientras Naciones Unidas y la UNRWA hacen la vista gorda".

Así, Netanyahu considera que las autoridades israelíes y la Junta de Paz tienen ante sí "un reto común", al hacer frente a la reconstrucción del enclave palestino sin que "Hamás aproveche los suministros y el equipamiento humanitarios para reconstruir su capacidad terrorista".

Ambas partes, en coordinación con la ONU, donantes y ONG, han puesto en marcha un plan con más de 91.000 tiendas de campaña, 8.200 camiones con lonas, mantas, ropa de invierno y suministros y una docena de camiones para bombear y retirar las aguas residuales; además de reparaciones de la red de alcantarillado y combustible para las instalaciones de bombeo.

Así lo ha asegurado el primer ministro en una extensa nota en la que insiste en que "Hamás es el único responsable del sufrimiento de la población de Gaza y ahora está explotando cínicamente ese sufrimiento para volver a culpar a Israel".