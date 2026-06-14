Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut durante un momento crítico de las negociaciones entre EEUU e Irán

Archivo - Imagen de archivo de un ataque israelí contra Dahiya, el bastion de Hezbolá en el sur de Beirut - Europa Press/Contacto/Mohammad Mohsenifar

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado el comienzo de bombardeos contra el bastión del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio, en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una infraestructura de la organización terrorista Hezbolá en Dayiha, Beirut", ha informado el Ejército israelí en redes sociales.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión politica y militar) en Líbano.