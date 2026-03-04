Israel ataca la sede del aparato de seguridad iraní, incluyendo el cuartel de la Guardia Revolucionaria

Una excavadora demuele parte de un edificio destruido por ataques de Israel y Estados Unidos en la capital, Teherán - Europa Press/Contacto/Shaati

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha llevado a cabo este miércoles una nueva oleada de ataques contra la sede del aparato de seguridad iraní, incluyendo los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, de la Fuerza Quds y las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij.

"El complejo incluye la sede de todo el aparato de seguridad iraní, donde se detectó actividad por parte de soldados del régimen", ha indicado en un comunicado, agregando que los militares operaban "desde dentro" del complejo, "promoviendo" ataques contra Israel y los países de la región, así como la represión de ciudadanos.

Entre los lugares atacados, el Ejército ha afirmado que se encuentra el cuartel general de la Guardia Revolucionaria iraní; la sede de los Basij; el cuartel general de la División de Inteligencia, así como las sedes de las fuerzas especiales de Seguridad Interna, los comandos cibernéticos y la unidad de asistencia que se encarga de la represión de las protestas en el país.

Sobre el complejo, ubicado al este de la capital, Teherán, se han lanzado más de 250 proyectiles. Alrededor de 100 aviones de combate han participado en la operación, si bien por el momento se desconoce el alcance de los bombardeos y sus consecuencias.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.000 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo martes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.