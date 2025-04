Israel avisa de que sólo permitirá la ayuda en Gaza con mecanismos "civiles" para evitar el control de Hamás

Un grupo de civiles entre los escombros de un edificio destruido en Jabalia, en la Franja de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dejado claro que su Gobierno no contempla el levantamiento del actual bloqueo sobre la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, por entender que de esta forma reduce la capacidad de control de Hamás, y ha abogado en cambio por establecer un nuevo mecanismo "civil" para facilitar el reparto de suministros y bienes básicos en el futuro.

"Detener la ayuda humanitaria reduce el control de Hamás sobre la población", ha alegado Katz, en un comunicado el que ha dado a entender que no habrá cambios en la actual operación militar sobre la Franja, por ejemplo en materia de evacuaciones forzosas o en el despliegue de efectivos en las denominadas "zonas de amortiguación".

Entiende que es la forma de "presionar" a Hamás y que así acepte las medidas planteadas tanto desde Israel como desde su principal aliado, Estados Unidos, con vistas a lograr por ejemplo la liberación de todos los rehenes que aún tiene en su poder. De lo contrario, según Katz, las autoridades israelíes están dispuesta a "pasar a las siguientes etapas".

El ministro ha señalado posteriormente que de su comunicado no puede deducirse en ningún caso una reanudación inminente del envío de ayuda, pese a que gobiernos extranjeros y organizaciones humanitarias sí han abogado por levantar el bloqueo. "La política de Israel es clara y no entrará en Gaza ayuda humanitaria", ha subrayado Katz, según 'Times of Israel'.

En este sentido, ha alegado que la ayuda supone "una de las principales herramientas" de presión y ha abogado por organizar antes de cualquier cambio un mecanismo que, a partir de empresas civiles, facilite la entrada de productos básicos sorteando cualquier posible control por parte de Hamás.