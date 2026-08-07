Israel celebra "la era dorada" de la relación con Colombia antes de la toma de posesión de De la Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - GIDEON SAAR/X

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha destacado que comienza este mismo viernes "la era dorada" de las relaciones con Colombia durante un encuentro que ha mantenido con el presidente electo de ese país, Abelardo de la Espriella, en vísperas de su toma de posesión.

"Es un líder decidido e inspirador", ha dicho Saar del futuro presidente de Colombia, a quien se ha referido como un "amigo", cuyo triunfo en las elecciones ha supuesto "una gran noticia" no solo para su país, sino también para Israel.

"De la Espriella es un gran amigo del pueblo judío y del Estado de Israel", ha celebrado el ministro de Exteriores, quien este jueves se reunió con el mandatario colombiano en Barranquilla y analizaron la cooperación entre ambos países para los próximos años en materia económica y de seguridad.

"Fue una reunión muy importante", ha destacado Saar, quien esta semana también visitó Ecuador, como parte de una pequeña gira que finaliza este viernes con su asistencia a la toma de posesión de De la Espriella.