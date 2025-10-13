Israel confirma que Hamás ha entregado a Cruz Roja los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos

Un helicóptero israelí traslada a los rehenes a tierra tras ser entregados a Cruz Roja- Europa Press/Contacto/Sharon Eilon

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de los cuatro rehenes fallecidos que serán trasladados a territorio israelí desde la Franja de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego y cuya entrega ha comprometido Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detallado que Cruz Roja ya ha entregado a las autoridades israelíes los restos mortales de dos de los rehenes, cuyos cuerpos han sido trasladados poco antes por los equipos humanitarios desde el sur del enclave hasta el punto de encuentro con los militares del Ejército.

Poco después, la autoridad castrense ha confirmado que los otros dos cuerpos de rehenes fallecidos han sido entregados a los equipos de Cruz Roja por parte de la milicia palestina y que en las próximas horas serán transferidos a las tropas israelíes en Gaza.

Las autoridades israelíes tienen previsto celebrar una breve ceremonia presidida por un rabino militar una vez que inspeccionen los cuatro ataúdes. "Hamás debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos", ha señalado en un comunicado en el que se refiere a los 24 cuerpos de israelíes que seguirían en el territorio gazatí.

Las Brigadas Ezeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, detallaron que los cuatro cuerpos sin vida que entregaría a lo largo de la jornada serían los de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí, muerto durante el 7 de octubre de 2023.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha acusado este lunes a Hamás de incumplir el acuerdo formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al haber confirmado solo la entrega de cuatro cuerpos de los 28 que todavía permanecen bajo su poder.

"El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos", ha dicho el ministro en su cuenta de X, desde donde ha advertido de "cualquier retraso u omisión intencionado será considerado una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia".