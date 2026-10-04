Israel confirma que ha intentado matar al líder político en funciones de Hamás en Gaza

Funeral en la iglesia de San Porfirio de Gaza por las dos mujeres cristianas Maysa Jader Ibrahim Abu Daud y Maria Hafez Michel Nayar, muertas por un ataque israelí - Bilal Osama/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado a última hora de este pasado sábado que ha intentado matar al considerado como el líder político en funciones de Hamás en la Franja de Gaza, Alí Ahmed al Amudi, quien habría sobrevivido al bombardeo ejecutado en la noche del viernes en el oeste de la ciudad de Gaza y que acabó matando a cinco personas, entre ellas dos mujeres cristianas.

"El Ejército de Israel y la Agencia de Seguridad de Israel lanzaron un ataque con la intención de eliminar al terrorista Alí Ahmed al Amudi, el jefe adjunto del politburó de Hamás en Gaza", ha explicado el Ejército israelí en un mensaje publicado en redes sociales en el que no confirma la muerte del alto responsable del movimiento islamista palestino. Ningún medio afin a Hamás ha informado tampoco de la muerte de Al Amudi.

El ataque israelí tenía como objetivo la planta baja del edificio Al Asala, cerca de la rotonda Haider de la capital gazatí. Los fallecidos son Maria Hafez Michel al Najjar; su madre, Maysa Jader Ibrahim Abú Daud, la doctora Yasmin al Bubu; su madre Halum al Bubu y el joven Bilal Alí Jalil Odé, de 21 años de edad.

Maria al Najjar y su madre, Maysa, pertenecían a la iglesia ortodoxa griega de Gaza. Sus exequias fueron celebradas a mediodía del sábado en la iglesia de San Porfirio en Gaza, con las condolencias del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa.

El Ejército intenta justificar su ataque argumentando que Al Amudi estaba "directamente involucrado en actividades terroristas y en la reconstrucción de la organización para reanudar la guerra". "El ataque fue efectuado mientras el terrorista estaba en un apartamento empleado por Hamás para sus actividades terroristas en otro ejemplo del cínico uso que hace Hamás de los civiles como escudos humanos", añaden los militares.

Al Amudi es el ayudante del antiguo líder de Hamás, Yahya Sinwar, que murió en octubre de 2024 durante un ataque israelí en el sur de Gaza. Aunque es considerado como la principal autoridad de Hamás en el enclave, su puesto todavía no está confirmado porque está en medio de un proceso electoral frente a otro candidato, Nizar Awadalá. Hay pendiente una segunda vuelta, ahora mismo suspendida, porque Awadalá ha impugnado algunos aspectos del proceso electoral.