Israel confirma la muerte de un miembro de Yihad Islámica que ordenó secuestrar a la última mujer rehén de Gaza

Archivo - Un edificio destruido tras un ataque israelí en el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado la muerte de un miembro de Yihad Islámica durante un bombardeo perpetrado el fin de semana en el centro de la Franja de Gaza y al que identifican como la persona que ordenó el secuestrar el cuerpo de de Inbar Haiman, el último cuerpo de mujer que permaneció retenido en el enclave palestino hasta que las milicias palestinas lo devolvieron a Israel en virtud del acuerdo de alto el fuego.

"Durante el fin de semana, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron bajo la dirección del Shin Bet en el centro de la Franja de Gaza y eliminaron a Taher Ahmed Salem Abdel Ahad, un terrorista de la organización terrorista Yihad Islámica", ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales.

El Ejército ha detallado que este hombre ordenó el secuestro de Inbar Haiman, de 27 años y oriunda de Haifa (norte), quien fue capturada durante los ataques contra el festival de música Nova el 7 de octubre de 2023 y posteriormente murió a manos de miembros de las milicias palestinas mientras intentaba huir del festival.

Su cuerpo fue trasladado al enclave palestino, si bien sus restos fueron devueltos a Israel en virtud del acuerdo en octubre de 2025. A su funeral, celebrado en la ciudad de Petah Tikva, acudió el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el presidente israelí, Isaac Herzog.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también han informado de que, en otro bombardeo separado en el centro de Gaza, han matado a Salá Subhi Salá Qatraui, otro miembro de la Yihad Islámica que había intentado preparar ataques contra las tropas cerca de los puntos de distribución de ayuda humanitaria.

"Recientemente, ambos terroristas habían intentado llevar a cabo ataques terroristas inminentes contra las fuerzas de las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel. Las fuerzas del Mando Sur están desplegadas en la zona de conformidad con el acuerdo y seguirán trabajando para eliminar cualquier amenaza inmediata", han zanjado.

Los ataques de las milicias palestinas contra los kibutz cercanos a la frontera con Gaza se saldaron con unos 1.200 muertos y 250 rehenes israelíes. Los atentados de octubre desencadenaron la posterior ofensiva israelí sobre el enclave palestino, que se ha saldado por el momento con 73.283 muertos y 173.864 heridos.