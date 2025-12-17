Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en un ataque en el sur de Líbano

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel contra el sur de Líbano. - STR/dpa - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el martes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

"Podemos confirmar que el ataque tuvo lugar cerca de la localidad de Taibé, donde los militares atacaron y mataron a un terrorista de la organización terrorista Hezbolá", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado.

Así, han asegurado que el supuesto "terrorista" estaba tratando de "reunir información sobre las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y había participado en varios intentos de reconstruir la infraestructura de la organización terrorista Hezbolá" en la zona.

"Sus actividades constituían una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha apuntado el Ejército, que ha asegurado que "seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel".

Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.