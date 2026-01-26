Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que ha recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".

El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.

"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam, informaron este domingo de que habían dado ya a Israel todos los datos a su disposición sobre la ubicación del cuerpo de Gvili, instando a "cerrar esta fase" para que Israel cumpla con lo pactado en virtud del acuerdo de alto el fuego y se siga con la segunda fase.

El portavoz Abú Obeida señaló que el grupo "ha cumplido con todas las obligaciones del acuerdo de alto el fuego, entregando a todos los prisioneros vivos y los restos que estaban en nuestro poder lo más rápido posible" pese a las "condiciones complejas y casi imposibles".

La entrega de rehenes y cadáveres está incluida en la primera fase del acuerdo de paz para Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluye un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.