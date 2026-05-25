Israel critica el "silencio" de los "defensores de la democracia" ante las redadas contra partidos en Turquía

El líder del principal partido de la oposición, el CHP, Ozgür Ozel, tras abandonar la sede del partido, encabeza una marcha de protesta con miles de simpatizantes hacia el Parlamento. - Europa Press/Contacto/Depo Photos

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han criticado este lunes el "silencio" de los "autoproclamados defensores de la democracia" ante las redadas que se registran en Turquía contra el principal partido de la oposición del país, el Partido Republicano del Pueblo (CHP).

"El mundo libre y los autoproclamados defensores de la democracia y los Derechos Humanos guardan silencio mientras el régimen de Erdogan aplasta la democracia turca a plena luz del día", ha subrayado el Ministerio de Exteriores de Israel en un mensaje en el que se hace eco de las redadas contra el partido, que denuncia una semana de acoso y derribo de parte de las instituciones turcas.

Según denuncia Israel, en Turquía "se producen redadas contra los partidos de la oposición" y "se ha silenciado a los críticos", sin que ello haya generado críticas internacionales. "Menuda defensa de los valores democráticos", ha subrayado.

Este domingo, la Policía turca entró por la fuerza en la sede central del CHP, después de que un tribunal declarara ilegales sus primarias y las fuerzas de seguridad detuvieran a más de una decena de personas pertenecientes en la actualidad o en el pasado con la organización.

Las fuerzas de seguridad han intervenido a petición de Kemal Kilicdaroglu, antiguo líder del CHP que ahora se ha visto restituido en el cargo tras el veredicto del Tribunal Regional de Apelaciones de Ankara que ilegalizó por irregularidades el congreso ordinario del partido que concluyó con la victoria al jefe reconocido de la formación, Ozgur Ozel.

Tras atrincherarse en un primer momento, Ozel acabó saliendo a la puerta de la sede del partido para denunciar que las fuerzas de seguridad han actuado con fuerza excesiva al lanzar gases lacrimógenos contra sus simpatizantes y prometer que el CHP proseguirá su lucha en la calle.