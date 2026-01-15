Israel demuele la vivienda en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque en Israel en 2025

Archivo - Demolición de viviendas palestinas por parte de Israel en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha demolido este jueves la vivienda en la ciudad cisjordana de Hebrón de un palestino responsable de un ataque ejecutado en noviembre de 2025 en un asentamiento israelí, suceso que se saldó con la muerte de un hombre y con otros tres heridos.

"Durante la noche, elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operaron en Hebrón para demoler la vivienda del terrorista Imran al Atrash", ha dicho el Ejército en un comunicado, en el que ha subrayado que el hombre fue uno de los dos implicados en el citado ataque, perpetrado el 18 de noviembre en Gush Etzion.

Asimismo, ha publicado un vídeo y fotografías de las labores de demolición, que han tenido lugar un día después de que las tropas israelíes derribaran la casa en la localidad cisjordana de Qabatiya de otro palestino por un ataque perpetrado a finales de diciembre en el norte de Israel, incidente que se saldó con al menos dos muertos y varios heridos.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.