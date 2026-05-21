Israel deporta a "todos los activistas extranjeros" de la flotilla interceptada en el mar Mediterráneo

Una embarcación de la flotilla rumbo a la Franja de Gaza tras su interceptación por parte de la Armada de Israel en aguas internacionales en el mar Mediterráneo en mayo de 2026 (archivo) - Jamal Awad / Xinhua News / Europa Press / Contacto

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este jueves la deportación de "todos los activistas extranjeros" de la última flotilla interceptada por la Armada israelí en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, entre los que figuran decenas de españoles, cuando intentaban llegar a las costas de la Franja de Gaza.

"Todos los activistas extranjeros de la flotilla de relaciones públicas han sido deportados de Israel", ha dicho el Ministerio de Exteriores israelí en un breve mensaje publicado a través de redes sociales. "Israel no permitirá ninguna violación de su legal bloqueo naval a la Franja de Gaza", ha apostillado.

El grupo de abogados Adalah desveló a primera hora del día que había recibido "confirmación oficial" de Israel sobre la liberación de todos los detenidos, que han sido liberados del centro de detención de Ktziot de cara a su deportación, tras lo que agregó que una activista israelí había sido presentada ante un juez "bajo acusaciones infundadas y contradictorias sobre 'entrada ilegal a Israel', 'estancia ilegal' e intentar romper el bloqueo a Gaza".

Entre los activistas deportados figuran más de 40 ciudadanos españoles que podrían ser expulsados de Israel a través de Turquía, tal y como ha indicado este mismo jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares. Ankara ha confirmado el envío de aviones para participar en el proceso de evacuaciones.

Las liberaciones tienen lugar un día después de la catarata de condenas internacionales contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

En el vídeo se puede ver a Ben Gvir ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel tras la interceptación de la flotilla. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

Asimismo, la grabación muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha, lo que ha provocado críticas incluso desde el seno del Gobierno de Israel.