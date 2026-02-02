Israel derriba la casa en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque en un asentamiento en 2025

Archivo - Demolición de viviendas palestinas por parte de Israel en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha demolido este lunes la vivienda en Cisjordania de un palestino responsable de un ataque perpetrado en julio de 2025 en un asentamiento israelí, suceso que se saldó con un fallecido y con la muerte del asaltante, que fue tiroteado por militares y civiles armados presentes en el lugar.

Así, ha recalcado que la demolición ha tenido lugar en la localidad de Halhul, donde ha sido derribada la vivienda del atacante, identificado como Mahmud Abed, uno de los responsables del citado ataque, en el que también participó un segundo palestino, también muerto en el intercambio de disparos.

La vivienda del segundo asaltante, Malik Salem, fue derribada en diciembre en la localidad de Bazariya como medida punitiva por el incidente frente a un supermercado en el complejo de asentamientos de Gush Etzion, en el que murió Shalev Zvuluny, de 22 años.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.