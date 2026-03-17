Israel despliega "tropas adicionales" en el sur de Líbano en el marco de su nueva invasión del país vecino

Edificio dañado por un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes el despliegue de "tropas adicionales" en Líbano para "crear una capa adicional de seguridad", en el marco de su nueva invasión terrestre del país vecino al hilo de la campaña de bombardeos desatada en el marco del nuevo conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva conjunta estadounidense-israelí contra Irán.

"Tropas adicionales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han sido desplegadas en Líbano, continuando los esfuerzos para establecer una posición de defensa avanzada con el fin de eliminar las amenazas y crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel frente a la amenaza de Hezbolá", ha dicho el Ejército en sus redes sociales

Asimismo, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha reiterado la orden de evacuación para el sur de Líbano, reclamando a los civiles que se trasladen al norte del río Zahrani, en medio de las denuncias de la comunidad internacional sobre un desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas por las acciones israelíes.

"Las actividades terroristas de Hezbolá están obligando a las FDI a actuar con contundencia contra el grupo en esa zona", ha defendido Adrai, quien ha recalcado que la población "debe evacuar inmediatamente sus hogares". "Cualquier movimiento hacia el sur puede poner en peligro su vida", ha zanjado.

El río Zahrani desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani. De esta forma, las nuevas órdenes de evacuación afectan a áreas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizaas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

Estos mensajes han sido publicados después de que el Ejército israelí confirmara el lunes nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, tras lo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que "cientos de miles" de personas que han evacuado sus hogares en Líbano "no volverán a sus hogares hasta que no se garantice la seguridad de los residentes en el norte (de Israel)".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.