Al menos dos muertos, incluido un sanitario, y decenas de heridos en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano

Destrozos causados en las calles de Líbano por los bombardeos israelíes - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva oleada de ataques israelíes contra varias localidades del sur de Líbano en la noche de este lunes ha dejado dos víctimas mortales, entre ellas un sanitario, y decenas de heridos, en el marco de la última ofensiva de Israel oficialmente dirigida contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá, que ya se ha saldado con cerca de 900 muertos y más de un millón de desplazados.

El ataque con el mayor balance de víctimas se ha producido en el municipio de Maraka, situado en el área de Tiro, en el suroeste del país, donde al menos una persona ha muerto y otras 16 han resultado heridas, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en comunicados recogidos por la agencia libanesa NNA.

El mismo órgano sanitario ha cifrado en siete los heridos en otro ataque israelí contra la localidad de Chaqra, en la gobernación de Bint Jbeil, en el sureste.

Con todo, no han sido estos los únicos ataques de la noche del lunes, y la propia agencia NNA ha recogido que un sanitario ha muerto y otro ha resultado herido en una operación dirigida contra la Autoridad Islámica de Salud, institución vinculada a Hezbolá. Al tiempo, el mismo medio ha apuntado también a otro bombardeo en el área de Tiro, concretamente en Sarifa, donde se habrían registrado cuatro heridos.

De este modo, continúan aumentando las víctimas del Ejército israelí en Líbano, cuyo Ministerio de Sanidad, en su último balance, ha elevado a 886 las personas muertas y a 2.141 las heridas desde el inicio de esta última ofensiva el pasado 2 de marzo. Además, hay más de un millón de desplazados como consecuencia de los bombardeos y avances territoriales israelíes, que ha emprendido operaciones por tierra pese a las peticiones de organismos internacionales y ONG.