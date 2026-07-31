Israel detiene a 200 palestinos esta semana en Cisjordania mientras prosiguen los asaltos de colonos

Archivo - Jóvenes palestinos se bañan en las Piscinas de Salomón, al sur de Belén - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado que sus fuerzas militares han detenido esta semana en Cisjordania a unos 200 palestinos "vinculados a Hamás y buscados por promover e incitar al terrorismo" en el territorio palestino ocupado, escenario durante las últimas horas de nuevos asaltos de colonos y operaciones israelíes de desalojos forzados.

En un comunicado publicado en su página web, el Ejército israelí informa además de la incautación de "decenas de artículos utilizados para fabricar armas, armas de aire comprimido, rifles de caza, una pistola, un dron y decenas de miles de séqueles destinados al terrorismo, además de localizar y destruir cinco artefactos explosivos".

El Ejército ha redoblado sus operaciones en Cisjordania en medio de un repunte de la violencia ejercida por los colonos contra las poblaciones cisjordanas, en la mayoría de las ocasiones con el respaldo de los propios militares.

Las incursiones de los colonos han continuado este viernes en la ciudad de Al Junaid, al oeste de Nablús, donde un joven cisjordanos ha resultado herido por un disparo en el abdomen, según ha informado Media Luna Roja Palestina a la agencia oficial de noticias palestina WAFA.

Los colonos no solo han irrumpido en los barrios del oeste de la ciudad, sino que también han intentado entrar en la localidad de Tell, escenario hace una semana de uno de los incidentes más violentos de estas incursiones, que terminó con cuatro palestinos y dos israelíes muertos.

Además, fuerzas de seguridad palestinas han informado de que fuerzas israelíes han ordenado el desalojo de la población en la zona turística y arqueológica de las Piscinas de Salomón, que se encuentran al suroeste de Belén y que, según los Acuerdos de Oslo II, son patrimonio palestino y se encuentran en la denominada área A, bajo pleno control palestino.