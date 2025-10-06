Israel eleva a más de 1.100 sus agentes de seguridad caídos en combate desde el 7-O

Archivo - Sodados israelíes sobre un tanque en su frontera sur con la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Ilan Assayag/JINI - Archivo

El 42 por ciento eran menores de 21 años

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han elevado este lunes a más de 1.100 sus efectivos caídos en combate desde los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en octubre de 2023, de los cuales más del 40 por ciento tenían menos de 21 años cuando fallecieron.

Según las cifras difundidas este lunes por el Ministerio de Defensa de Israel, en los dos últimos años han fallecido 1.152 efectivos, que incluyen miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Policía, el Shin Bet, fuerzas de operaciones especiales y miembros de los escuadrones" que desde el 7 de octubre de 2023 han combatido tanto en la Franja de Gaza, como en Cisjordania y en Líbano.

Aproximadamente el 42 por ciento de ellos (487) eran menores de 21 años, mientras que un poco más del 12 por ciento (141) superaban los 40 años de edad, de acuerdo a lo indicado por la cartera de Israel Katz, a un día de que se cumplan dos años del ataque de Hamás que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados y posteriormente la ofensiva israelí sobre Gaza, matando al menos a 67.000 palestinos e hiriendo a otros 169.000.