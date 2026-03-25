Israel eleva a más de 5.000 los heridos por la guerra desatada tras su ofensiva con EEUU contra Irán

Daños en Tel Aviv por el impacto de un misil lanzado por Irán contra Israel como parte de su respuesta a la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes han elevado este miércoles a más de 5.000 los heridos en el país en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, incluidos más de 200 durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado en un comunicado que hasta la fecha se han documentado 5.045 heridos, incluidos 120 que siguen hospitalizados. Entre ellos hay doce en estado "grave", sin más detalles al respecto.

Asimismo, ha recalcado que durante el último día han sido ingresadas 204 personas, incluida una en estado "grave", sin facilitar en ningún caso información sobre las causas de las heridas, entre las que figuran casos de ansiedad y problemas sufridos por los ciudadanos intentando llegar a los refugios.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.