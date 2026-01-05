Israel emite órdenes de evacuación en varias localidades de Líbano ante nuevos bombardeos

Escombros tras ataques israelíes en Líbano
Escombros tras ataques israelíes en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 5 enero 2026 17:01
MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha emitido este lunes órdenes de evacuación en varias localidades del sur y este de Líbano ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de grupos armados, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha avisado a los residentes de las localidades libanesas de Aanan y Al Manara de que están en peligro porque "se encuentran cerca de edificios utilizados" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y van a "atacar" esta infraestructura militar próximamente".

Minutos después, ha pedido a las personas que se encuentren en Kfar Hatta y Ein el Tiné "evacuar inmediatamente" porque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a atacar edificios supuestamente utilizados por el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Adrai, como en órdenes de evacuación anteriores, ha publicado varios mapas en los que aparecen varios edificios marcados en color rojo y ha instado a la población a alejarse "al menos a 300 metros" de ellos.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, Hezbolá no ha llevado a cabo ataques contra territorio libanés, si bien el Ejército de Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano alegando que actúa contra acciones del grupo que violan el acuerdo.

