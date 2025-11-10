Israel entrega los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han entregado este lunes los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el domingo el cuerpo del militar Hada Goldin, muerto en una emboscada en 2014.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que los cadáveres han sido trasladados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hasta el Hospital Naser de la ciudad de Jan Yunis, situado en el sur de la Franja, en el marco del acuerdo alcanzado a mediados de octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De esta forma, aumentan a 315 los cadáveres de palestinos entregados por Israel, de los que menos de 90 han sido identificados. El citado acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza estipula que Israel debe entregar los restos de 15 palestinos por cada uno de los rehenes fallecidos devueltos por Hamás.