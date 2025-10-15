Israel entrega los cuerpos de otros 45 palestinos en el marco del acuerdo de paz

Vehículos del CICR en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRSS) -

Las autoridades de Israel han entregado los cuerpos de otros 45 palestinos conforme a lo acordado en el plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con lo que ya son 90 los cadáveres enviados desde el lunes a la Franja de Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado a Hamás, ha confirmado en un comunicado la recepción de estos 45 "mártires", dentro de un proceso en el que ha vuelto a participar el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), mediador de todos los canjes.

El Gobierno de Gaza ha explicado que expertos forenses examinarán ahora los cuerpos con vistas a verificar sus identidades y entregarlos a sus respectivas familias.

Hamás, por su parte, ha entregado a Israel en estos últimos días los cuerpos de siete rehenes, de un total de 28 que estarían ya sin vida en la Franja de Gaza. Pese a que inicialmente informó de dos grupos de cuatro cuerpos, el Ejército israelí ha confirmado este miércoles que uno de los cadáveres no corresponde con el de ningún rehén.

Un portavoz del grupo palestino ha explicado a la cadena Al Yazira que este octavo cuerpo corresponde en realidad a un militar fallecido durante una operación en la Franja en mayo de 2024, descartando por tanto que pueda tratarse de un palestino.