Israel expresa su "preocupación" por el "trágico" accidente de tren en Toledo y ofrece sus condolencias

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. - Luiz Rampelotto/Europanewswire / Zuma Press / Euro

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha expresado este miércoles su "preocupación" por el "trágico" accidente de tren que ha tenido lugar en Urda, Toledo, y ha ofrecido sus "más sinceras condolencias" a las víctimas y familiares en "un momento tan difícil".

"Seguimos con profunda preocupación las noticias sobre el trágico accidente ferroviario en Toledo", ha indicado el ministro israelí en un comunicado difundido a través de redes sociales en el que ha dicho "unirse al dolor de los españoles" en "estos momentos tan duros".

El número de fallecidos tras la colisión se sitúa actualmente en 64 --40 en el Iryo y 24 en el AVE--, tal y como ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Decenas de personas han resultado heridas.

Los trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda. Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, tras lo que el gobierno regional ha activado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam).