Israel y Hezbolá reanudan los combates a pesar de la extensión del alto el fuego

Imagen de archivo de ataques de Israel en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí y las milicias de Hezbolá han reanudado este domingo los combates en el sur de Líbano a pesar de la reciente extensión de 45 días sobre el último alto el fuego en vigor desde el 16 de abril y que ha sido constantemente violado por ambas partes.

En un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias libanesa NNA, las milicias del partido chií libanés han anunciado un ataque con cohetes contra un vehículo militar israelí en la ciudad de Al Bayada y contra un emplazamiento de artillería en la localidad de Al Adisa.

Poco después, el portavoz en árabe del Ejército de Israel, el coronel Avichay Adraee, ha ordenado la evacuación forzada de los residentes de cuatro poblaciones de Líbano (Arzi, Al Marwaniya, Al Babiliya y Al Basariya) como prolegómeno a un inminente bombardeo, tras acusar a Hezbolá de "violar el alto el fuego".

Israel también ha denunciado que cuatro militares han resultado heridos esta pasada noche, uno de gravedad, al pisar un artefacto explosivo en el sur del Líbano.