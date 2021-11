Israel insta a "no ceder al chantaje nuclear" de Irán mientras arranca una nueva ronda de conversaciones

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha pedido este lunes "no ceder al chantaje nuclear" de Teherán en un discurso dirigido a los estados participantes de la nueva ronda de conversaciones que arranca en Viena esta semana para abordar el retorno al pacto nuclear de Irán y Estados Unidos.

Bennett, en una grabación entregada a los representantes de los países que participan en el proceso de negociación, ha indicado que Irán busca "poner fin a las sanciones a cambio de nada" y mientras mantiene su programa nuclear sin cambios. "Irán no se limitará a mantener su programa nuclear; a partir de hoy, se les pagará por ello", ha insistido.

"Irán no oculta sus intenciones", ha continuado, para indicar que "hace apenas un par de días, el alto mando de las Fuerzas Armadas de Irán declaró: 'No retrocederemos en la aniquilación de Israel, ni siquiera un milímetro'", informa 'Times of Israel'.

En su discurso, Bennett ha insistido en que "Irán no merece recompensas, ni acuerdos ni negociación ni alivio de sanciones a cambio de su brutalidad", por lo que ha hecho un llamamiento a sus "aliados en todo el mundo" para pedirles que "no cedan al chantaje nuclear de Irán".

El reinicio de las conversaciones de Viena sobre el acuerdo nuclear de 2015 está previsto para este 29 de noviembre, tras más de tres meses sin contactos con el nuevo Gobierno tras la llegada a la Presidencia del ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.