Israel intercepta misiles balísticos sobre una refinería en Haifa pero descarta daños significativos

Archivo - El sistema de defensa antiaérea 'Cúpula de Hierro' lanza un interceptor tras el disparo de cohetes contra territorio israelí. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han anunciado este jueves que el sistema de defensa antimisiles ha logrado interceptar varios misiles lanzados por Irán sobre una refinería de la ciudad portuaria de Haifa, situada en el norte del país, si bien han descartado daños significativos en la infraestructura.

El Ejército israelí ha indicado así que los daños causados en la zona han sido propiciados por parte de fragmentos de estos misiles que se han precipitado al vacío, por lo que ha recalcado que no ha habido "amenaza alguna de impacto directo de estos misiles en instalaciones" en la localidad.

Por su parte, el ministro de Energía, Eli Cohen, ha recalcado que "no existen daños significativos a causa del ataque" y ha matizado que los fragmentos han caído sobre la refinería del grupo Bazan.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente han informado de que un equipo ya se encuentra de camino al lugar de los hechos para analizar la situación, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. "En estos momentos, el incidente está siendo investigado", ha apuntado el Ministerio, que sigue en contacto con las partes relevantes.

Previamente, las fuerzas israelíes habían identificado varios misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí y afirmado que los sistemas de defensa antiaérea ya estaban "trabajando para interceptar la amenaza", a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel.

Irán ha estado intensificando sus ataques contra instalaciones energéticas en la región del golfo Pérsico en respuesta a los ataques israelíes y estadounidenses. Este mismo jueves a las 20.30 (hora local) está previsto que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dé una rueda de prensa ante los medios internacionales.