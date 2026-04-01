Israel e Irán vuelven a intercambiar ataques en una nueva jornada de enfrentamientos

Mapa del estado del conflicto en Irán y el Golfo Pérsico. - EUROPA PRESS

Un centenar de personas resultan heridas durante las últimas 24 horas en territorio israelí

Teherán registra varias explosiones en tres puntos de la ciudad a lo largo de la mañana

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de Israel e Irán han vuelto a intercambiar una serie de ataques aéreos este miércoles por la mañana, con bombardeos "a gran escala" por parte del Ejército israelí contra Teherán, la capital iraní, a medida que avanza la ofensiva lanzada a finales de febrero y que ya ha entrado en su segundo mes.

"El Ejército de Israel ha completado recientemente una oleada de ataques a gran escala cuyo objetivo era infraestructura gubernamental iraní en Teherán", han indicado las fuerzas israelíes en un comunicado en que han asegurado que "próximamente habrá más detalles".

Previamente, la televisión estatal iraní IRIB había informado de explosiones en el norte, este y centro de la ciudad, si bien se desconoce de momento si hay víctimas o heridos. El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha acusado a Estados Unidos e Israel de actuar de forma "corrupta e inmoral".

"El presidente de Estados Unidos se está beneficiando de la guerra, que contribuye a su imperio financiero personal y no está logrando ninguno de sus objetivos siniestros. Ahora, está buscando que sean nuestros vecinos los que financien su maquinaria de guerra", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que el fin último para Irán es lograr "la expulsión de los estadounidenses de la región para poner fin a la existencia maligna del régimen sionista".

Por su parte, el Ejército israelí ha informado de un nuevo lanzamiento de misiles por parte de Irán contra territorio israelí, lo que ha hecho sonar las sirenas antiaéreas en zonas del centro del país. "Las fuerzas israelíes han detectado lanzamientos de forma reciente hacia el Estado de Israel. Los sistemas de defensa se han activado para interceptar esta amenaza", ha explicado.

Durante las últimas 24 horas han resultado heridas 106 personas en Israel a causa de los ataques, tal y como señalan los datos del Ministerio de Sanidad, que apuntan a que otras 14 personas han tenido que ser atendidas durante las últimas horas, muchas de las cuales presentan heridas de metralla.

MISIL LANZADO DESDE YEMEN

Asimismo, las fuerzas israelíes han anunciado que se han activado los sistemas de defensa antiaérea tras detectar el lanzamiento de un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí: "estamos trabajando para interceptar la amenaza".

El sábado, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron que se sumaban a la guerra con el lanzamiento de su primer misil contra territorio israelí desde el comienzo del conflicto hace un mes, tal y como venían amenazando.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.