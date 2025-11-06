Israel libera a otros cinco palestinos detenidos en Gaza durante su ofensiva militar contra la Franja

Archivo - Una ambulancia frente al Hospital Mártires de Al Aqsa de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmed Ibrahim - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han liberado este jueves a cinco palestinos encarcelados tras ser detenidos en el marco de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, quienes han sido ya trasladados al enclave costero y llevados a un hospital en Deir al Balá (centro).

La Oficina de Información sobre Prisioneros, gestionada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha afirmado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los cinco han llegado ya al Hospital Mártires de Al Aqsa "tras ser liberados hace poco por las fuerzas de la ocupación".

Así, ha indicado que estas cinco personas --Kian Emad Muhareb, de 24 años; Jalil Mahmud Ahmed al Brim, de 54; Fadi Abdelqader Zayed Qudaí, de 37; Zakaria Muhamad al Abd abú Lahia, de 33; y Ahed Ahmed Mohamed al Daur, de 50-- estaban encarceladas en la prisión de Sde Teiman, foco de denuncias sobre abusos a los reos.

El Gobierno israelí no ha dado detalles sobre el proceso de liberación, que no estaría enmarcado en el acuerdo alcanzado en octubre con Hamás para la aplicación de la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la Franja de Gaza. Hamás tampoco se ha pronunciado al respecto.