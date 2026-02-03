Israel mata en Cisjordania a un palestino que supuestamente intentaba cruzar el muro para ir a trabajar

Archivo - Militares del Ejército de Israel durante una operación en Qalqilia, Cisjordania, en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros a un palestino en los alrededores de la localidad cisjordana de Qalqilia, cerca del muro de separación levantado en Cisjordania, cuando supuestamente intentaba atravesarla para ir a trabajar a territorio israelí.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el hombre, identificado como Omar Zuhair Munaya, residente en Ras Tira, fue tiroteado a última hora del lunes cuando intentaba entrar en territorio israelí.

Así, han afirmado que la víctima resultó herida en estado crítico y fue evacuada del lugar por un equipo de la Media Luna Roja Palestina, falleciendo poco después a su llegada al hospital más cercano, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte.

El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre este incidente, que se enmarca en el repunte de las operaciones militares y ataques por parte de colonos en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios desde la Segunda Intifada.