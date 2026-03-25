Israel mata a un palestino en un barrio de Jerusalén Este

Archivo - Soldados del Ejército de Israel (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a un palestino en un barrio situado en Jerusalén Este, según han denunciado las autoridades palestinas, sin que el Gobierno israelí se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

La gobernación de Jerusalén ha indicado en un breve mensaje en sus redes sociales que el fallecido es Qasem Amjad abú al Amal Shuraqairat, de 21 años, quien ha sido tiroteado en Yabal al Mukaber.

Asimismo, ha resaltado que las fuerzas israelíes han detenido a otros tres palestinos, entre ellos Muhamad al Sabá y Omar abú al Amal Shuqairat, en el marco de varias operaciones en Jerusalén Este, de las que no ha trascendido explicación oficial por parte de Israel.