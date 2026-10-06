Israel ordena al Ejército "prepararse para cualquier escenario" en Gaza antes del tercer aniversario del 7-O

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante un acto en Tel Aviv (archivo) - -/Israel Ministry of Defense/dpa - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha ordenado este martes al Ejército "prepararse para cualquier escenario" en la Franja de Gaza ante posibles ataques por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en la víspera del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desataron la ofensiva a gran escala israelí contra el enclave palestino.

Así, ha dado orden a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que "eleven su estado de preparación" de cara a "cualquier escenario posible en Gaza", citando "información de Inteligencia sobre la intención de Hamás de lanzar ataques" contra las fuerzas israelíes desplegadas en la llamada 'línea amarilla', que cubre más de la mitad de la Franja.

Katz ha subrayado "la necesidad de prepararse para los peores escenarios posibles y de responder con gran fuerza a cualquier dato de Inteligencia o advertencia para evitar cualquier amenaza", algo que "se suma a las intensas operaciones ya en marcha", según un comunicado difundido por su oficina.

"En caso de que nuestras fuerzas sufran daño alguno, Hamás y la población de Gaza pagarán un alto precio, uno desproporcionado", ha amenazado Katz, en medio de los ataques israelíes contra la Franja a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año, que han dejado desde entonces 1.460 muertos en el enclave, según las autoridades gazatíes.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado durante la jornada la destrucción de "una ruta subterránea de 1,5 kilómetros de largo" en el norte de la Franja de Gaza, en una zona "al este de la 'línea amarilla'", a la que se replegaron las fuerzas israelíes al hilo del acuerdo de octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio palestino.

En este sentido, ha recalcado que esta destrucción se enmarca en las labores de los militares para "desmantelar la infraestructura terrorista" en esta zona de Gaza, al tiempo que ha publicado un vídeo de nueve segundos de duración en el que se ve la voladura de este túnel.