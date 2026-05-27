Israel ordena evacuar la totalidad de la ciudad libanesa de Tiro, declarada patrimonio de la UNESCO

Escombros tras un ataque israelí registrado en Tiro, en Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha ordenado evacuar la ciudad de Tiro, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como sus barrios circundantes, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informara de una intensificación de los ataques contra objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en Líbano.

"A la luz de la violación por parte del partido terrorista Hezbolá del acuerdo de alto el fuego y el ataque a territorios israelíes, el Ejército se ha visto obligado a actuar con fuerza en su contra. Las Fuerzas de Defensa de Israel no tiene la intención de dañar a los residentes", ha informado el portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en redes sociales.

La orden de evacuación forzosa emitida por el Ejército afecta a los residentes de la ciudad de Tiro --que pertenece a la lista de la UNESCO por sus ruinas antiguas-- y a los barrios de Shabariha, Hamadiya, Yal al Bahr, Zaqut al Mufdi, Al Bass, Al Mashuq, Burj al Shamali, Nabaa, Al-Haws, Rashidiya y Ain Baal.

La orden insta a los residentes de estas zonas a evacuar sus hogares "de inmediato" y dirigirse al norte del río Zahrani, que desemboca al sur de la ciudad de Sidón y, por lo tanto, fluye al norte del río Litani, por lo que la evacuación forzosa afecta a zonas aún más amplias de las que Israel exige que sean garantizadas como libres de la presencia de Hezbolá, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.

El Ministerio de Sanidad libanés ya informó en la víspera de que al menos 31 personas habían muerto y 40 habían resultado heridas como consecuencia de los bombardeos israelíes en una sola jornada. La mayoría de los fallecidos, 14, se registraron en Burj al Shamali.