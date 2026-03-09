Israel pide "medidas" contra Hezbolá para reanudar las conversaciones: "Se necesitan más que declaraciones"

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha instado este lunes al Gobierno de Líbano a "tomar medidas" contra el partido-milicia chií Hezbolá como previa para reanudar las negociaciones después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, se mostrase dispuesto a retomar el diálogo para detener la escalada.

"Somos una nación pacífica. Creemos en la diplomacia, pero se necesitan más que declaraciones. Yo les digo a los líderes libaneses que tomen medidas contra Hezbolá", ha dicho en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Nueva York, agregando que es "inaceptable" que el grupo lanzara cohetes contra Israel para mostrar su apoyo al "régimen" iraní tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

En este sentido, Danon ha reiterado que si las autoridades libanesas son capaces de controlar a Hezbolá, Israel se abrirá a negociar para detener los ataques, que se han cobrado la vida de cerca de 400 personas. "Ya hemos tenido un diálogo muy positivo con el Gobierno libanés anteriormente", ha expresado.

Esto se produce después de que Aoun afirmase que Beirut "está totalmente dispuesto" a "reanudar las negociaciones y abordar los aspectos de seguridad necesarios para detener la peligrosa escalada israelí", al tiempo que aseguró que mantienen su compromiso con lograr el desarme de Hezbolá, un grupo respaldado por Teherán.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.