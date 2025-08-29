Israel pone fin a la "pausa táctica" para la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza

Recalca que "es una zona de combate peligrosa" tras anunciar planes para una ofensiva con la que tomar el control de la ciudad

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda humanitaria en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja de Gaza, y ha recalcado que la localidad "es una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para una ofensiva terrestre a gran escala con el objetivo de hacerse con el control de esta zona, algo denunciado por la mayoría de la comunidad internacional.

"A partir de la evaluación de la situación y las órdenes de la dirección política, se ha decidido que a partir de hoy a las 10.00 horas (hora local), el alto el fuego táctico, temporal y localizado a las actividades militares no incluirán la ciudad de Gaza, que será considerada una zona de combate peligrosa", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército de Israel, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Así, ha indicado que, pese a ello, "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán apoyando los esfuerzos humanitarios en la Franja de Gaza mientras continúan las maniobras terrestres y las actividades ofensivas contra las organizaciones terroristas en la Franja, con el objetivo de proteger a los ciudadanos del Estado de Israel".

El Ejército israelí anunció el 27 de julio el inicio de "pausas humanitarias" de diez horas en la Franja de Gaza para facilitar la entrega de ayuda en el enclave y ha establecido "rutas seguras permanentes" para el traslado de organizaciones humanitarias, planes criticados por insuficientes en medio de su ofensiva contra el enclave a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha cerca de 63.000 palestinos muertos, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.